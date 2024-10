Zum Schutz der Besucher vor herabfallenden Ästen ist der Tierpark auf dem Bierer Berg in Schönebeck am Donnerstag geschlossen worden.

Sicherheit: Tierpark Bierer Berg in Schönebeck wegen Witterung geschlossen

Der Tierpark auf dem Bierer Berg in Schönebeck ist am Donnerstag aufgrund der zu erwartenden Windböen aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Schönebeck/vs. - Aufgrund der Witterungsbedingungen und zum Schutz der Besucherinnen und Besucher vor herabfallenden Ästen muss der Tierpark auf dem Bierer Berg in Schönebeck am Donnerstag geschlossen bleiben.

Das teilte die Stadt Schönebeck in einer Pressemitteilung mit. „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden“, informiert die städtische Pressestelle.

Es wir um Beachtung und Verständnis gebeten.