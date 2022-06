Skateanlage für Schönebeck: Projekt weiter in Warteschleife

Schönebeck - Fast ein halbes Jahr ist es nun her, dass der städtische Kinder- und Jugendbeirat den Mitgliedern des Sozialausschuss und Vertretern der Stadtverwaltung seine Pläne für eine Skate-Anlage präsentiert hat. Die Idee kam gut an und stieß auf breites Wohlwollen, nur die Sache mit dem Geld war noch nicht so ganz geklärt. Die Errichtung der vorgestellten Pumptrack-Anlage würde nämlich mit 300.000 Euro bis 350.000 Euro zu Buche schlagen, hieß es. Geld, das die Stadt Schönebeck nicht übrig hat.