Dienstag, 30. Januar 2024:

Das ist neu am Dienstag:

6.34 Uhr: Eine Kündigungswelle rollt durch die Pretziener Kita „Benjamin Blümchen“: Binnen weniger Wochen haben drei von acht Erzieherinnen in der Kita „Benjamin Blümchen“ in Pretzien gekündigt.

Innerhalb weniger Wochen haben in der Pretziener Kita „Benjamin Blümchen“ drei Erzieherinnen gekündigt. Eltern sind in Sorge. (Foto: Paul Schulz)

Die Eltern sind besorgt und kritisieren, dass die Stadt Schönebeck zu wenig unternehme, um Personal zu halten. Antworten, die sie beruhigen, bekommen sie zunächst nicht, sondern nur ein Gespräch, das beide Seiten unterschiedlich bewerten.

Millionendeal für Krautwald-Firma

6.13 Uhr: Der Staßfurter Unternehmer Bastian Krautwald hat sein Start-up „Deine Studienfinanzierung“ für einen Millionenbetrag an das Versicherungsunternehmen „Getsafe“ verkauft.

Bastian Krautwald hat „DeineStudienfinanzierung“ mit zwei Mitstreitern 2017 gegründet. (Foto: Krautwald)

Bereits im Herbst der Jahres 2023 hatte Krautwald „Owwn“, eine Digitalbank, die darauf aufbaute, an an die Onlinebank „N26“ verkauft. Der 27-Jährige, der gerade in Südafrika abschaltet, hat aber schon eine ganze Menge neuer Ideen. Was er vorhat, wenn er aus Kapstadt zurück im Salzland ist, verrät er hier.

Serienweise Jubiläen in Bernburg

6.02 Uhr: Ja, auch im Jahr 2024 jähren sich tatsächlich viele Ereignisse aus der Stadtgeschichte von Bernburg. So viele, dass Stadtführer Joachim Hennecke daraus eine ganze Serie gemacht hat.

Die Victor-Amadeus-Brücke in Bernburg ist vor 225 Jahren, im Februar 1799, durch Hochwasser und Eisgang zerstört worden. (Foto: Sammlung Hennecke)

In der zweiten Folge geht es nun unter anderem um eine Saale-Flut, ein Krankenhaus in einem alten Kloster und eine Töchterschule. Noch mehr zu Bernburgs Geschichten 2024 lesen Sie hier.

Noch mehr Geburten in Aschersleben?

5.56 Uhr: Paukenschlag im Harz: Nach Quedlinburg soll nun auch in Halberstadt die Geburtsstation schließen. Was das mit dem Salzlandkreis zu tun hat? Der nächste Kreißsaal steht bei Ameos in Aschersleben.

Was bedeutet das Aus der Halberstädter Geburtsstation für den Ameos-Standort in Aschersleben? (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Welche Pläne gibt es für die Station dort? Was heißt es für die Menschen im Salzlandkreis, wenn jetzt das Einzugsgebiet noch größer wird? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Eltern-Kind-Zentrum? Fragen über Fragen - und der Versuch der ein oder anderen Antwort.