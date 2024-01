Der Staßfurter Unternehmer Bastian Krautwald hat sein Start-up „Deine Studienfinanzierung“ für einen Millionenbetrag an das Versicherungsunternehmen „Getsafe“ verkauft.

Staßfurt/Kapstadt - Am Atlantischen Ozean scheint die Sonne bei 31 Grad. Ab und zu weht ein starker Wind, der die Palmen am Strand ordentlich wackeln lässt. Und davor – im geschützten Büro mit Blick aufs Meer – sitzt Bastian Krautwald. Braun gebrannt, fitter als je zuvor. Der Staßfurter Unternehmer ist bereits seit über vier Wochen in Kapstadt, Südafrika. Beim Abschalten hat er jeden zweiten Tag den 1.086 Meter hohen Tafelberg bestiegen, allgemein viel Sport gemacht, war laufen, hat Padel-Tennis gespielt.