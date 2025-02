Die Polizei will in Calbe in Sachen Geschwindigkeit noch genauer hinsehen, die Sperrmüllberge von Bernburg sind gar nicht mehr zu übersehen, in Staßfurt will der Ortsbürgermeister nicht mehr zusehen müssen, wenn das Gras immer weiter wächst: Im Ticker von Dienstag, 11. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.39 Uhr: Der Kultur- und Heimatverein Eggersdorf lädt zur Ausstellungseröffnung der Aquarellgruppe „Farbenfluss“ ein. Die Ausstellung hat das Motto „Natur und Lebenswelten“. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr in Eggersdorf im Galerieraum der Heimatstube (Reformstraße 5) statt. Der Eintritt ist frei.

2009 fing alles an. Einige Mitglieder der Gruppe hatten das große Glück in der Zeit von 2009 bis 2011 bei der Künstlerin Regina Müller das Aquarellmalen zu erlernen. Die Aquarellgruppe gründete sich 2011. Der damalige Kursleiter Volker Straube gab der Gruppe ihren heutigen Namen. Straube leitete die Gruppe zehn Jahre an.

Baumfällungen für den Bau des Amtsgerichts

6.57 Uhr: In Vorbereitung auf die Baumaßnahmen zur Errichtung des neuen Amtsgerichtes An der Darre müssen in der Ölstraße in Aschersleben Bäume gefällt werden.

Der Salzlandkreis hat die Genehmigung erteilt, diese Bäume in unmittelbarer Nähe zu dem Parkplatz, auf dem das Gebäude entstehen soll, in den beiden Wochen zwischen dem 17. und 28. Februar zu fällen. Zum Ausgleich sind Ersatzpflanzungen geplant.

Polizei in Calbe: Neuer Standort, strengere Kontrollen

6.24 Uhr: Die Polizei in Calbe hat kürzlich ihren neuen Standort am Markt 11 bezogen und der Umzug bringt mehr als nur frischen Wind.

André Bellmann hat jetzt seinen Dienstsitz unter der Adresse Markt 11 in der kleinen Saalestadt. (Foto: Thomas Höfs)

Mit einem barrierefreien Büro und direktem Blick auf den Marktplatz sorgt Polizeibeamter André Bellmann für Ordnung in der verkehrsberuhigten Zone.

Besonders brisant: Trotz Schrittgeschwindigkeit rasen viele Autofahrer rücksichtslos durch die Innenstadt. Welche Folgen das jetzt Folgen für die Raser hat, lesen Sie hier.

Bernburg versinkt im Müll

5.57 Uhr: In der Saalestadt wird vermehrt illegal Abfall auf Plätzen und Fußwegen „entsorgt“. Im vergangenen Jahr war es das Altglas, nun der Sperrmüll, der den Bernburgern im Winter augenscheinlich über den Kopf zu wachsen droht.

Wilder (Sperr)-Müll gegenüber des Klinikums in Bernburg. (Fotos: Engelbert Pülicher)

Gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet türmen sich Haufen von Sofas, Küchenmöbeln, Beistelltischen, Teppichen und mittendrin Spielzeug und Altkleider. Wie Stadt und Kreiswirtschaftsbetrieb dieses Problem angehen, lesen Sie hier.

In Staßfurt sollen die Bürger selber mähen

6.12 Uhr: Der Staßfurter Ortsbürgermeister Stephan Czuratis wirbt für eine Entlastung des Stadtpflegebetriebs - durch Eigeninitiative der Bürger.

Der Stadtpflegebetrieb Staßfurt wäre dankbar über Hilfe jeder Art, wenn es um die Grünflächenpflege geht. In Rathmannsdorf halfen schon das BBRZ, den Festplatz zu mähen, oder rund um den Spielplatz auch Familienväter. (Foto: Falk Rockmann)

Die Staßfurter, meint nämlich Czuratis, könnten doch öffentliches Grün vor ihrer Tür künftig selbst mähen.