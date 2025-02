Egeln. - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde will die Risikoanalyse für den Brandschutz überarbeiten. Das kündigte der Vorsitzende des Ausschusses für Brand- und Katastrophenschutz, Michael Kieler (CDU), in der ersten Sitzung dieses Gremiums in der neuen Legislaturperiode an.

