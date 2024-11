SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

In Aschersleben stirbt am Mittwochabend ein Bewohner bei einem Feuer an der Rosa-Luxemburg-Straße, 120 offene Fälle bei den Garagen-Verträgen beschäftigen weiter die Stadt Calbe, Güsten soll ein neues Konzept für Einzelhandel und Nahversorgung bekommen: Im Ticker von Donnerstag, 7. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.