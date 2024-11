Wie lange ist es schon wieder her, als diese Knirpse hier dem Raiffeisenmarkt in Güsten Danke sagten? Nicht jedes Einzelhandelsunternehmen ist nach fast zehn Jahren noch präsent. Den aktuellen Stand der Nahversorgung will ein Büro für die Verbandsgemeinde Saale-Wipper mit einem Konzept erarbeiten.

Güsten. - Was macht eigentlich der neue Norma-Markt? Im Gespräch sind die Pläne laut Stadt noch. Und der Lottoshop an der Güstener Hauptstraße? Den gibt’s leider nicht mehr an der gewohnten Stelle. Es ist immer Bewegung im Handelsangebot einer Stadt. Auch in Güsten.