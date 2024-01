Was ist da gerade vor meiner Haustür passiert? Warum stand ich heute im Stau? Und was gibt es für neue Geschichten aus meiner Stadt und der Umgebung? „SLK live“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 26. Januar 2024:

Das ist neu am Freitag:

7.02 Uhr: Die Brücke am Ascherslebener Gondelteich wird abgerissen. Wie die Stadt mitteilt, sei die Brücke in ihrem aktuellen Zustand nicht mehr tragfähig. Eine Reparatur sei wirtschaftlich nicht darstellbar.

Der Abriss soll Anfang der kommenden Woche erfolgen - am 29. und 30. Januar. Aufgrund der angespannten Haushaltslage sei ein Ersatzneubau vorerst nicht geplant, teilt die Stadt Aschersleben mit.

Auf zum Toten Meer?

6.45 Uhr: Lust auf Erholung? Dann würde sich ein Badetag anbieten. Wir hätten da einen Tipp, der uns erreicht hat. Schließlich haben Bäder in Bad Salzelmen eine über 200-jährige Tradition. Ganz neu ist aber das Klangbad in der Totes Meer-Salzgrotte, das in ruhiger Atmosphäre die Teilnehmenden in eine tiefe Entspannung entführen soll.

In der Totes-Meer-Salzgrotte wird echtes Salz des Toten Meeres aus Jordanien verwendet. Dieses wurde zu Ziegeln gepresst und an den Wänden der Salzgrotte verbaut. In bequemen Relaxliegen kann man dort, fern vom Alltag, den Klängen der Kristallklangschale lauschen und den leiser werdenden Ton mit den Ohren und Geist verfolgen.

Das Klangbad, von der Klangschalen-Expertin Jennifer Linsdorf, wird am Donnerstag, 1. Februar, ab 18 Uhr angeboten. Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon (03928) 705577 möglich.

Sturmschaden in Bernburg erst am Donnerstag

6.35 Uhr: Das Sturmtief „Jitka“, das am Mittwoch über die Region gezogen ist, hat vergleichsweise wenig Schaden angerichtet. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde hatte der Deutsche Wetterdienst vor Orkanböen gewarnt.

Doch nach Angaben aus dem städtischen Betriebshof in Bernburg sei die Region um die Kreisstadt glimpflich weggekommen. Nur ein paar Äste brachen von den Bäumen. Auch für die Retter der Feuerwehr Bernburg war der Sturmtag am Mittwoch stressfrei.

Dafür wurden sie dann am Donnerstag, als das Ärgste eigentlich vorbei zu sein schien, zu einem Sturmschaden in die Krumbholzallee gerufen. Dort war ein Baum umgekippt und musste weggeräumt werden.

Erinnerungen an Sturm und Drang in Tanzsälen

6.12 Uhr: Was waren das doch für Zeiten, als Musikfabrik live zum Tanz spielte! Oder wer kennt eigentlich noch die Ricardos im Sternchen? Mag auch schon ein halbes Jahrhundert vergangen sein, oder vielleicht sogar noch etwas mehr – die Musiker von einst leben auf, wenn es um ihre Sturm-und-Drang-Zeit geht, als die Tanzsäle noch regelmäßig die jungen Leute hinterm Ofen vorlockten.

Es gab viel auszutauschen beim wiederbelebten Staßfurter Musikertreff, an dem sich auch Bernburger Musikfreunde beteiligten. (Foto: Falk Rockmann)

Dorena-Combo? Ricardos? Die alten Haudegen der Staßfurter Musikszene hatten sich vor zehn Jahren erstmals getroffen, um am Stammtisch in schönsten Erinnerungen zu schwelgen.

Lange hat der pausiert, jetzt ist er wieder da. Und alle Beteiligten hatten sich viel zu erzählen.

Keine Chance für den Bahnhalt

6.02 Uhr: Die Schließung der Bahnhöfe in Bebitz und Trebitz sorgte vor einigen Jahren für Unmut bei den Bewohnern. Für eine Leauerin bedeutet sie immer noch ein große Herausforderung steht.

Der Bahnhof in Bebitz ist eine Ruine. Ein Zug hält hier seit einigen Jahren nicht mehr. Die Bahnen fahren nur noch vorbei. (Foto: Engelbert Pülicher)

Autofahren kann sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Warum es für sie dennoch nach Auskunft der zuständigen Stellen trotz aller Investitionen in den Bahnverkehr keine Aussicht auf Abhilfe gibt, erklären Ihnen die zuständigen Stellen genau hier.

Putzen allein reicht nicht

Die Karl-Liebknecht-Grundschule in Schönebeck hat Sanierungsbedarf. (Foto: Christin Lachnitt-Großer)

5.48 Uhr: Ein Spiel auf Zeit, weil wenig oder gar kein Geld zur Verfügung steht: Diesen Eindruck haben derzeit Eltern, deren Kinder auf die Karl-Liebknecht-Grundschule in Schönebeck gehen.

Dabei sehen sie dort ganz erheblichen Sanierungsbedarf, vor allem auf den Toilettenanlagen. Trotz wiederholter Beschwerden und gesundheitlicher Risiken passiere nichts.