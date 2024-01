Ein herausforderndes Jahr an der Belastungs- und Kapazitätsgrenze liegt hinter dem Schönebecker Tierheim. Doch nun gibt es gleich drei Aspekte, die hoffen lassen.

Tierheim Schönebeck: Nach großen Problemen endlich Besserung in Sicht?

Das Schönebecker Tierheim war zuletzt mit seiner Kapazität am Limit: Rund 60 Katzen wurden hier versorgt. Gleichzeitig stiegen die Kosten für Futter und Behandlungen beim Tierarzt. Hat sich die Lage gebessert?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Schon seit über 20 Jahren engagiert sich Kerstin Kauert im Tierschutz. Aber in jüngster Vergangenheit habe man sich im Schönebecker Tierheim mit Problemen von noch ungekannten Dimensionen konfrontiert gesehen, so die Tierheim-Leiterin. Im Herbst 2023 war die Einrichtung an ihrer Kapazitäts- und Belastungsgrenze angelangt. Über 60 Katzen wurden hier betreut. Ein trauriger Rekord. Hinzu kommen noch etwas mehr als ein Dutzend Hunde. Gleichzeitig stiegen die Kosten für Behandlungen beim Tierarzt und für das Futter. Doch es gibt Hoffnung.