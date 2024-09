Die Rübenkampagne ist gestartet und die Laster rollen Richtung Zuckerfabrik Könnern, im Salzlandkreis gibt es mehr Blutspenden, aber eigentlich immer noch nicht genug, ein Mann steht in Schönebeck vor Gericht, weil er als Mitarbeiter einer Tankstelle 20.000 Euro unterschlagen haben soll: Im Ticker von Freitag, 6. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live" heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 5. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 6. September 2024.

Das ist neu am Freitag:

7.43 Uhr: 184 Jungen und Mädchen sind in diesem Jahr eingeschult worden. Das sind 62 Erstklässler weniger als im Jahr zuvor, teilte der zuständige Amtsleiter Steffen Schütze im jüngsten Bildungs- und Sozialausschuss mitgeteilt.

Als „beunruhigend“ bezeichnete er die Tatsache, dass 58 Kinder aus dem Vorjahr das Schuljahr wiederholen. Dies seien über 23 Prozent. Die Ursachen seien vielfältig, so Schütze auf eine entsprechende Frage von Stadtrat Marco Kiontke (Die Linke). Oft sei die Extra-runde jedoch ein Wunsch der Eltern. (kb)

Heute Gradierwerk am Abend

7.12 Uhr: Der Solepark lädt am heutigen Freitag, 6. September, alle Interessierten zum Rundgang „Gradierwerk am Abend“ ein. Die Besichtigung beginnt um 20 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen.

Eine persönliche oder telefonische Voranmeldung unter (03928) 70 55-55 ist notwendig. Der Preis pro Person beträgt 7 Euro. Treffpunkt sei das Rote Haus, heißt es in der Ankündigung des Soleparks.

Alkoholisiert mit dem Auto zum Discounter

6.43 Uhr: Am Donnerstagmorgen kontrollierte die Polizei eine 59-Jährige, welche mit dem Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters in der Magdeburger Straße unterwegs war. Die Polizisten nahmen bei ihr deutlichen Atemalkoholgeruch wahr.

Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,00 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein beweissichernder Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet, die Frau konnte anschließend die Dienststelle verlassen. Das Fahrzeug verblieb auf dem Parkplatz des Discounters.

Die Kampagne hat begonnen

6.25 Uhr: Die Rübenlaster rollen wieder Richtung Könnern: In der Zuckerfabrik hat die diesjährige Kampagne begonnen.

Die Zuckerrübenkampagne hat begonnen. Hier schiebt ein Radlader angelieferte Rüben auf dem Rübenhof der Zuckerfabrik Könnern. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bis voraussichtlich Ende Februar steuern täglich 800 Lkw das Werk an. Was für eine Ernte die Bauern erwarten, verraten sie uns hier.

Mehr Blutspenden im Salzland, aber es bleibt eng

6.11 Uhr: Nach zeitweiser Flaute besuchten in den ersten acht Monaten dieses Jahres wieder mehr Menschen im Salzlandkreis die Blutspendetermine.

Viele Spender, aber noch mehr Bedarf: Trotz erhöhter Spendenbereitschaft im Salzlandkreis gibt es gerade im Sommer einen Engpass. (Symbolfoto: dpa)

Dennoch fehlen weiterhin Reserven. Wie die Situation aktuell ist, lesen Sie hier.

Wo landete das Storno an der Tankstelle?

5.49 Uhr: Hat er mehr als 20.000 Euro als Mitarbeiter einer Tankstelle ergaunert? Ein Schönebecker ist wegen 107 Fällen von Unterschlagung angeklagt.

Einträgliche Tankstelle: Ein Schönebecker soll als Mitarbeiter mehr als 20.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt haben. (Symbolfoto: dpa)

Er bestreitet die Tat, auch nachdem der Richter ihm einen deutlichen Hinweis mit auf den Weg gegeben hat. Bis zum Urteil kann es also noch etwas dauern.