Intels Pause stoppt auch die Millionen-Investition eines Zulieferers in Westeregeln, der Streit um die neuen Windrad-Pläne bei Welsleben geht weiter, in Könnern wird für einen ARD-Film gedreht: Im Ticker von Freitag, 1. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Brückentages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Freitag:

7.12 Uhr: Zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr findet am morgigen Sonnabend der Grüne Markt in Aschersleben statt. Von 9 bis 13 Uhr bieten Händler, Unternehmer und Direktvermarkter frische lokale und regionale Produkte an. Das Angebot reicht von Lebensmitteln über Grünpflanzen bis hin zu Bekleidung.

Nach Angaben der Stadt Aschersleben planen das Citymanagement und die Aschersleber Kaufmannsgilde, den Markt nach der Winterpause ab März 2025 wieder am jeweils ersten Sonnabend im Monat stattfinden zu lassen.

Zwei Kinder und ein Mann bei Unfall verletzt

6.46 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall auf der B 246a in Schönebeck wurden am Donnerstagabend laut Polizei drei Personen verletzt.

Auf dem Feld landete das Fahrzeug mit den beiden Kindern und dem Mann nach dem Überschlag. (Foto: Julien Kadenbach)

Zwei von ihnen waren nach Angaben der Polizei Kinder. Was bisher sonst noch zum Unfall bekannt ist, erfahren Sie hier.

Nach Intel-Stopp: Investition in Westeregeln platzt

6.29 Uhr: Eine Millionen-Investition ist geplatzt in Westeregeln, dahinter steckt ein Intel-Zulieferer.

Im April hatte TCC-Direktor Marc Daiß in Westeregeln den Börde-Hakel-Gemeinderäten die ehrgeizigen Pläne des US-Projektentwicklers für das Industriegebiet "Am Borrweg" vorgestellt. (Foto: René Kiel)

Der amerikanische Projektentwickler TCC hat sein Engagement in Westeregeln für eine 50.000 Quadratmeter große Halle für das Unternehmen eingestellt. Die Einzelheiten lesen Sie hier.

ARD-Film: „Gerlau Girls“ drehen in Könnern

6.18 Uhr: In dieser Woche sind in Könnern Szenen für den ARD-Film „Gerlau Girls“ gedreht worden.

Letzte Anweisungen für die Schauspieler beim Filmdreh in Könnern. (Foto: Engelbert Pülicher)

Worum es darin geht und wann der Film zu sehen ist, erzählen wir Ihnen hier.

Streit um Windräder im Bördeland

Die Gemeinde Bördeland wehrt sich seit Monaten gegen den Bau elf neuer Windkraftanlagen. Politiker im Kreistag wollen jetzt im Sinne der Anwohner handeln, auch wenn die Gesetzeslage wenig Spielraum lässt.

Windräder bei Biere in der Dämmerung. Der Windpark soll erweitert werden. (Foto: Dan Tebel)

Die Diskussion zieht sich hin und auch der Gemeinderat muss noch mal ran. Und vielen stellt sich die Frage, wie demokratisch ein Gesetz ist, dass den Verantwortlichen vor Ort keine echte Mitsprache einräumt.