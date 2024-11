SLK Live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Zum Volkstrauertag öffnet am Sonntag auch der Jüdische Friedhof in Aschersleben, in Schönebeck scheitern Fahrschüler in der Prüfung an schlecht markierten Straßen, in Bernburg freuen sich alle schon auf den 65. Geburtstag des Sandmännchens: Im Ticker von Freitag, 15. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.