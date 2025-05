Verkehrserziehung für Schönebecker Grundschüler Wie Kindern beigebracht wird, im Verkehr den Überblick zu behalten

Das Thema Verkehrserziehung ist in jedem Alter wichtig. Doch besonders den Grundschülern gilt besonderes Augenmerk. Ein Verein fährt deswegen durch Deutschland und macht an der Grundschule „Am Lerchenfeld“ Station. Was den Kinder gezeigt wird.