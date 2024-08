Was ChatGPT über Aschersleben gelernt hat, wie alle Generationen auf dem Bierer Berg in Schönebeck feiern, wie Techno im Strandsolbad in Staßfurt klingt: Im Ticker von Montag, 19. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

8.03 Uhr: Internationale Melodien in Schackstedt: Im Rahmen des Schackstedter Kirchensommers findet am kommenden Freitag, 23. August, ab 18 Uhr in der Kilianskirche ein Konzert mit Sarah Schenk, Vasco Brito und Friederike Rieland statt.

Zu hören sind Melodien aus unterschiedlichen Ländern, etwa aus Schweden, Armenien und Portugal. Begleitet von Gitarre, Flöte und Rahmentrommel werden alltägliche Themen besungen, mal in heiterer Stimmung, mal melancholisch. Danach wird zum Mitsingen und zum gemütlichen Ausklang im Kirchgarten eingeladen.

Vom eigenen Rasenmähertraktor geweckt

7.36 Uhr: Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nacht zum Samstag der Besitzer eines landwirtschaftlichen Hofes in der Mehringer Straße gegen 3.40 Uhr durch laute Geräusche aus Richtung seiner Scheune geweckt. Vor seinem Haus konnte er dann einen Rasenmähertraktor hören, was ihm für diese Uhrzeit dann doch eher seltsam vorkam.

Der Mann ging in die Scheune und stellte fest, dass Unbekannte seinen Rasenmähertraktor entwendet hatten. Er informiert die Polizei und machte sich danach mit seinem Pkw selbst auf die Suche nach dem Traktor. Die eingesetzten Beamten konnten das gestohlene Fahrzeug schließlich circa 500 Meter Luftlinie vom Tatort entfernt auf einem Feldweg auffinden.

Einen Rasenmähertraktor entwendeten in der Nacht zum Samstag in Aschersleben, um ihn etwa 500 Meter weiter stehen zu lassen. (Symbolfoto: dpa)

Im weiteren Verlauf nahm ein Fährtenhund eine Witterung auf und führte die Beamten zu einem Grundstück, wo mehrere Personen angetroffen werden konnten. Ob diese im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, werde die Auswertung der Spuren zeigen, so die Polizei.

Strengefest in Aderstedt feiert Jubiläum

7.03 Uhr: Dorfspiele, Strengelauf, Feuershow: Das 25. Jubiläum des Strengefests in Aderstedt war gespickt mit vielen Höhepunkten.

John Luca Wiltner darf Habicht-Dame „Erna“ mal auf die Hand nehmen, Falknerin Monika Kamprath ist aber ganz dicht dabei. (Foto: Susanne Schlaikier)

Sogar eine Habicht-Dame können die Besucher ganz nah erleben. Wie sich das Fest seit den Anfängen entwickelt hat, erfahren Sie hier.

Nach den Ferien: Wie schnell lernt KI?

6.44 Uhr: Nach den Schulferien lernen alle wieder schnell, natürlich. Aber lernt auch KI so schnell?

Der „Runde Turm“ sei ein Wahrzeichen von Aschersleben, teilt ChatGPT mit. Doch meint die KI damit wirklich den Rabenturm oder eher das Rondell? (Foto: Frank gehrmann)

Vor anderthalb Jahren haben wir „ChatGPT“ zum Beispiel gefragt, was die Künstliche Intelligenz über Aschersleben weiß. Na, was hat das Programm in dieser Zeit über Aschersleben dazu gelernt? Das lesen Sie hier.

Ein Fest für alle Generationen

6.22 Uhr: Das 32. Bierer-Berg-Fest war in Schönebeck wieder ein großer Anlaufpunkt für Kinder und Familien aus der gesamten Region.

Opa Steffen, Vater Denis und Tochter Emila Lucia Kuhlemann haben ihren Spaß bei der Wippe auf dem Spielplatz. (Foto: Stefan Demps)

Es festigt seinen Ruf als Fest für alle Generationen. Was an guter Stimmung bei abwechslungsreicher Musik alles zu erleben gab, erfahren Sie hier.

„Seegeflüster“: Ein Rückschritt nach vorne

6.13 Uhr: Die siebte Auflage des Technofestivals „Seegeflüsters“ am Strandsolbad in Staßfurt war laut Veranstalter ein voller Erfolg.

Martin Books ließ länger als geplant auf sich warten, sorgte dann aber am Freitag ab 23 Uhr sofort dafür, dass sich die Tanzfläche füllte. (Foto: Enrico Joo)

Warum die Stimmung sehr gut war und der Optimismus dominiert, erzählen wir Ihnen hier.

Wenn der Campingwagen am Rad hängt

5.51 Uhr: Die Freiheit des Reisens, gepaart mit der Fitness und Umweltfreundlichkeit des Fahrrads, macht den Fahrrad-Wohnwagen zu einer faszinierenden Option für Camping-Enthusiasten: Das verspricht zumindest der Verleiher. Zwei Touristen aus Bitterfeld und Wolfen waren damit in Barby unterwegs.

Thomas Klein (links) und Andreas Engler in ihren speziellen Campingfahrzeugen. Die schwippen Radler aus Bitterfeld und Wolfen haben ihre Übernachtungsmöglichkeit immer dabei. (Foto: Thomas Linßner)

Die Bester für Thomas Klein und Andreas Engler: Ihre Übernachtungsmöglichkeit haben sie immer mit dabei.