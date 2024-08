Was sie wirklich kann

Schönebeck/Bernburg. - Die Angst vor der Modernisierung, den Neuerungen, die die Zeit so mit sich bringt, ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Radikale gesellschaftliche Umwälzungen hat es immer wieder gegeben. Nicht erst seit der Industrialisierung und der Digitalisierung. Steht uns eine neue Revolution bevor? Abwegig ist der Gedanke nicht, wenn man bedenkt, wie schnell sich alles entwickelt. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz, kurz KI. Anfangs noch belächelt, hat die Entwicklung der Software in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung genommen.