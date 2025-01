Im Schneechaos stellt die KVG am Nachmittag den Busverkehr im ganzen Salzlandkreis ein, Glätte sorgt für zahlreiche Unfälle auf den Straßen, zuvor sind am Morgen viele Haushalte in Aschersleben nach einem Rohrbruch ohne Wasser: Im Ticker von Donnerstag, 9. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 8. Januar 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 9. Januar 2025.

Das ist neu am Donnerstag:

19.32 Uhr: Der Anschlag von Magdeburg beschäftigt auch die Seelsorger aus dem Salzlandkreis.

Notfallseelsorger Johannes Lewek aus Bernburg war mit seinem Team nach dem Anschlag in Magdeburg vor Ort im Einsatz. (Foto: Engelbert Pülicher)

So haben die Ehrenamtlichen des Kriseninterventionsteams den Einsatz in Magdeburg miterlebt.

Bewegung im Salzlandcenter

19.03 Uhr: Das Salzlandcenter in Staßfurt wird wieder belebter: Zwei weitere Flächen werden bald belegt und belebt sein.

Das Bernstein Salzlandcenter Staßfurt von oben. Momentan befindet sich dort nur das Bernstein Prime Gym, aber schon bald bekommt es Zuwachs. (Foto: Falk Rockmann)

Wie das Fitnessstudio sein Angebot für eine neue Zielgruppe erweitert und wo ein neuer Mieter einzieht, erklären wir Ihnen hier.

Unzählige Glätte-Unfälle: Polizei im Dauereinsatz

18.53 Uhr: Die Lage auf den Straßen ist im Schneetreiben unübersichtlich. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kann sie deshalb aktuell noch keine Angabe zur Lage machen.

Es seien schlicht und einfach viel zu viele Unfälle, die gerade nahezu gleichzeitig abgearbeitet werden müssten, heißt es dazu.

Freibad: Sanierung mit Ziel Kindertag

18.40 Uhr: Im Winter trotzdem noch mal ein Blick in den Sommer: Das Schönebecker Freibad hat Kurs auf die Wiedereröffnung genommen.

Der Sanitärtrakt im Freibad wird derzeit entkernt, im Anschluss neu angeschlossen und barrierefrei ausgestattet. (Foto: Stadt Schönebeck)

Die Arbeiten an der seit 2018 geschlossenen Freizeiteinrichtung gehen voran. Wie der Termin Kindertag 2025 gehalten werden soll, lesen Sie hier.

KVG: Schülerverkehr am Freitag ist offen

18.21 Uhr: Und was ist morgen früh? Wie die Leitstelle der KVG auf Nachfrage mitteilt, ist zurzeit noch völlig offen, ob der Schülerverkehr am Freitag wieder normal fahren kann.

Wegen des anhaltenden Schneefalls sei zweifelhaft, ob alle Orte erreichbar seien. Eine Entscheidung darüber solle später fallen.

Zwei Busse im Graben: KVG stellt den Verkehr ein

18.02 Uhr: Das Schneechaos im Salzlandkreis nimmt weiter Fahrt auf: Die KVG hat aufgrund der Situation auf den Straßen den kompletten Busverkehr im Salzlandkreis eingestellt.

Nach Angaben der KVG waren zuvor bereits zwei Busse aufgrund von Glätte in den Straßengraben gerutscht.

Der Winter ist da im Salzlandkreis

17.31 Uhr: Auf den Straßen in und um Bernburg hat es am Donnerstagnachmittag einige Verkehrsunfälle gegeben.

Starker Schneefall hat in Bernburg am Donnerstagnachmittag zu Verkehrseinschränkungen geführt. Doch die Räumdienste waren im Einsatz. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wo der Verkehr besonders ins Stocken geriet, verraten wir Ihnen hier.

Einbruch ins Auto

16.57 Uhr: Ein Diebstahl aus einem Pkw im Kugelweg in Bernburg wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet. Die Eigentümerin hatte das Fahrzeug am späten Dienstagabend in einer dortigen Lagerhalle abgestellt und das Tor zugeschoben.

Am Mittwochnachmittag wollte sie das Fahrzeug wieder nutzen und bemerkte dabei die eingeschlagene Seitenscheibe. Aus dem Fahrzeug fehlen etwas Bargeld und eine Kosmetiktasche.

Musical zum Schulgeburtstag

16.03 Uhr: Wie die Aschersleber Kulturanstalt ankündigt, kommt das Adam-Olearius-Musical, das zur 15-Jahr-Feier der gleichnamigen Schule Premiere feierte, noch einmal für alle Schulen der Stadt auf die Bühne des Bestehornhauses.

Eingeladen sind am Freitag, 7. Februar, alle Schüler von der 4. bis zur 7. Klasse. Eine öffentliche Vorführung für alle interessierten Nicht-Schüler findet bereits einen Tag zuvor, am Donnerstag, 6. Februar, ab 16.30 Uhr im Großen Saal statt. Die Aufführung für Schüler ist kostenfrei, allerdings ist eine Reservierung in der Tourist-Information Aschersleben bis 19. Januar erforderlich.

Dort, in der Hecknerstraße 6, beziehungsweise unter 03473/84 09 440 oder per Mail an info@aschersleben-tourismus.de lassen sich auch Karten für die öffentliche Aufführung erwerben.

Weihnachtsbäume brennen rund um Bernburg

15.17 Uhr: In mehreren Orten rings um Bernburg werden am Wochenende Weihnachtsbäume verbrannt.

Oft gibt es eine Tasse Glühwein gratis für einen Baum. In Gerbitz gibt es zuvor sogar einen kuriosen Wettbewerb. Worum es dabei geht, lesen Sie hier.

Was tun gegen die Rennstrecke Westdorf?

14.28 Uhr: Die Ortsdurchfahrt Westdorf gleicht einer Rennstrecke. Im Durchschnitt wurde Tempo 75, in der Spitze 170 gemessen.

In der Ortslage Westdorf wird oft viel schneller gefahren als 50 Kilometer je Stunde. Wird das Tempo nun vor den Ortseingängen reduziert? (Foto: Frank Gehrmann)

Was die Straßenbaubehörde zu Wünschen der Ratsmitglieder sagt, lesen Sie hier.

Mopedfahrer kollidiert mit Bahnschranke

13.34 Uhr: Ein 73-Jähriger Mopedfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall im Bereich des Bahnüberganges Kustrenaer Weg in Bernburg verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Polizei kollidierte der Mann mit der geschlossenen Halbschranke des Bahnüberganges.

Er selbst konnte noch nicht zum Unfall befragt werden, da er sich beim Eintreffen der Polizei bereits im Rettungswagen auf dem Weg ins Uniklinikum Magdeburg befand. Zeugen, die gerade im Güterzug auf dieser Strecke unterwegs waren, hatten den Unfall bemerkt und die Rettung informiert.

Die Halbschranke wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei aufgenommen und dauern an.

Lkw-Fahrer verschwindet nach Unfall in Schönebeck

13.02 Uhr: Am Mittwochnachmittag blieb ein 23-jähriger Radfahrer bei einem Unfall im Breiteweg in Schönebeck zum Glück unverletzt, aber der Unfall bleibt nicht ohne Folgen. Der Radfahrer war vom Markt kommend in Richtung Barbyer Straße unterwegs, als er von einem Lkw überholt wurde. Auf Höhe der Hausnummer 14 bog der Lkw plötzlich in die dortige Grundstückseinfahrt ab.

Der Radfahrer versuchte noch zu bremsen und kam dabei zu Fall. Eine Kollision mit dem Lkw konnte nur noch durch den Sturz vermeiden. Der Lkw entfernte sich von der Unfallstelle. Am Fahrrad des 23-Jährigen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Unfalls, der sich etwa gegen 14.55 Uhr ereignete. Diese Zeugen oder aber auch der Fahrzeugführer sollten sich bei der Polizei des Salzlandkreises melden, telefonisch unter (03471) 379-0.

Rohrbruch am Hochbehälter Alte Burg

12.33 Uhr: Update zum Rohrbruch in Aschersleben: Die Mitarbeiter der Stadtwerke gehen der Sache auf den Grund - an Ort und Stelle an der Alten Burg.

Ein Rohrbruch am Hochbehälter Alte Burg sorgte am Donnerstagmorgen in Aschersleben für Probleme bei der Trinkwasserversorgung. (Foto: Frank Gehrmann)

Wie weit sie mit der Reparatur sind und was das für die Wasserversorgung bedeutet, sagen wir Ihnen hier.

14-Jährige in Bernburg vermisst: Ist sie in Dessau?

12.10 Uhr: Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Anne-Marie T., die aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung im Salzlandkreis verschwunden ist und vermisst wird.

Laut Polizei hatte sie am Sonnabend, 4. Januar, ihre Wohngruppe verlassen und wurde zuletzt gegen 11 Uhr an diesem Tag in der Auguststraße in Bernburg gesehen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Sternsinger segnen Häuser in Wolmirsleben

11.41 Uhr: Die Sternsinger waren am Montag wieder in der Gemeinde Wolmirsleben im Einsatz, um Häuser zu segnen und Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Die Sternsinger zogen am Montag durch Wolmirsleben, um die Häuser zu segnen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. (Foto: Jannis Gallinat)

Ihr Einsatz war von großem Erfolg gekrönt. Wie groß der war, erzählen wir Ihnen hier.

Eine Warnbake in Bernburg wird 10 Jahre alt

11.14 Uhr: Nach einem Verkehrsunfall mit einem mutmaßlich geklauten Sportwagen wird im Sommer 2014 eine Warnbake über einem Loch im Grünstreifen aufgestellt.

Anwohner Walter Baldzer an der Warnbake, die schon seit dem Sommer 2014 auf dem Grünstreifen des Eichenwegs in Bernburg steht. (Foto: Engelbert Pülicher)

Worüber sich die Anwohner heute wundern, erzählen wir Ihnen hier.

Elbesingen am Dreikönigstag in Barby

10.53 Uhr: Für das Elbesingen pendelte am Dreikönigstag die Barbyer Gierfähre, obwohl sie sonst bis 14. Januar am Ufer pausiert. Rund 200 Menschen sangen am rechten und linken Elbufer.

Die Sangesgemeinschaft auf der Barbyer Elbseite. (Foto: Frank Sieweck)

Wie „Griechischer Wein“ auf der Fähre erklang, erzählen wir Ihnen hier.

Kein Wasser in den Haushalten in Aschersleben

10.16 Uhr: Viele Haushalte in Aschersleben stehen akteull ohne Wasser da. Ascherslebener Stadtwerke machen dafür einen Rohrbruch verantwortlich.

Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren. Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Mehr Bedarf, aber weniger Maßnahmen

9.28 Uhr: Der Bauwirtschaftshof Aschersleben ist seit 2023 einer der Maßnahmeträger für Arbeitsgelegenheiten.

Der Fokus der Ein-Euro-Jobber am Bauwirtschaftshof soll auf der Grünpflege liegen. (Arhivfoto: Detlef Anders)

Der Bedarf ist groß, doch die Anzahl der Maßnahmen sinkt. Wie das zusammenpasst, erklären wir Ihnen hier.

Karneval in Alsleben

8.35 Uhr: 60 Jahre Karneval in Alsleben heißt es in dieser Session. Dazu finden in der Turnhalle zwei Festveranstaltungen an den Sonnabenden 1. und 8. Februar jeweils ab 19.11 Uhr statt.

Ein Familienfasching ist für Sonntag, 2. Februar, ab 15.11 Uhr geplant. Am Sonnabend, 22. Februar, folgt dann ab 11.11 Uhr der große Festumzug durch die Stadt.

Der Vorverkauf der Karten geht am kommenden Montag, 13. Januar, ab 17 Uhr bei „Casa Flora“ los.

„Kaffee im Café“ geht wieder los

7.44 Uhr: Die beliebte Veranstaltungsreihe „Kaffee im Café“ wird auch im Jahr 2025 fortgesetzt. Erster Termin ist laut einer Ankündigung der Aschersleber Kulturanstalt Sonntag, 9. Februar.

Musikalisch soll wie gewohnt ein unterhaltsames, kurzweiliges Programm mit bekannten Melodien aus Oper, Operette und Musical geboten werden. Ab 15 Uhr spielen Petra Steinbring am Flügel und Marco Reiß auf der Violine, während verschiedene Kuchen und das eine oder andere Tässchen Kaffee genossen werden können.

Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter der Telefonnummer 03473/84 09 44 0 oder per Mail an info@aschersleben-tourismus.de.

Bahn: Freckleben hilft gestrandeten Reisenden

6.56 Uhr: Unbürokratische Hilfe hat die Ortschaft Freckleben für Reisende der Deutschen Bahn geleistet. Wie Ortsbürgermeister Frank Hänsgen am Mittwoch informierte, war bereits am späten Nachmittag des Neujahrstages ein Baum hinter dem Bahnhof auf die Gleise gestürzt.

Ein aus Sandersleben kommender Zug sei in diesen Baum hineingefahren, berichtete Hänsgen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus, um die Bahn und die Bahnschienen vom Astwerk zu befreien. Der Bahnverkehr kam für einige Stunden zum Erliegen, berichtete der Ortsbürgermeister.

Die Bahnreisenden wurden aufgrund des stürmischen Wetters in das Dorfgemeinschaftshaus nach Freckleben gebracht, sagte Hänsgen. Die Bahn habe daraufhin zwei Ersatzzüge bereitgestellt, so dass die Reisenden ihre Fahrt mit einiger Verzögerung fortsetzen konnten. (dan)

Glasfaser: Über sechs Millionen für Plötzkau und Ilberstedt

6.24 Uhr: Millionen für schnelles Internet: Bund und Land fördern Glasfaserausbau in Saale-Wipper mit über sechs Millionen Euro.

Der Glasfaser-Ausbau in Plötzkau und Ilberstedt soll mit Millionen von Bund und Land realisiert werden. (Symbolfoto: dpa)

Warum die Gemeinden Ilberstedt und Plötzkau davon besonders profitieren sollen, lesen Sie hier.

Wie gut klappt 5G in Schönebeck?

6.14 Uhr: Oh je 5G? Seit fünf Jahren gibt es bereits die fünfte Generation des Mobilfunkstandards.

Der infrastrukturelle Ausbau des Mobilfunknetzes für deFoto: Wolf von Dewitz/dpa (Symbolfoto: dpa)

Wie weit der Ausbau rund um Schönebeck abgeschlossen ist, für den Telekom, Vodafone und Telefónica verantwortlich sind, erfahren Sie hier.

Jolinchen ist gesünder in der Rappelkiste

5.58 Uhr: Die Rappelkiste Rathmannsdorf ist eine von 14 ausgewählten Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt, in der ein Projekt der AOK greift.

Ein Jolinchen, das Maskottchen des AOK-Projektes, gab es für die Rathmannsdorfer Rappelkiste. (Foto: Kita Rappelkiste)

Die Rappelkiste isst und lebt mit Jolinchen gesünder. So ist zumindest der Plan des Projektes.