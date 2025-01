Das Schönebecker Freibad hat Kurs auf Wiedereröffnung genommen. Die Arbeiten an der seit 2018 geschlossenen Freizeiteinrichtung gehen voran. Wird der Termin - Kindertag 2025 - gehalten?

Schönebeck. - Geht es nach den Schönebeckern, kann der Sommer nicht früh genug kommen. Das liegt zum Einen an dem Wetter, das sich am gestrigen Donnerstag von seiner verschneiten Seite zeigt. Bis zum Wochenende wird das Thermometer auf flauschige 0 Grad fallen. Wer denkt da nicht schon gerne an den Sommer?