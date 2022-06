So müssen Infizierte ihre Kontakte im Salzlandkreis jetzt melden

Wer sich im Salzlandkreis mit dem Coronavirus infiziert, muss seine Kontakte jetzt selber benachrichtigen und als Liste an das Gesundheitsamt melden. Wie das funktioniert.

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde und die Liste seiner Kontaktpersonen ausgefüllt hat, soll diese im Sinne der schnellen Kontaktverfolgung möglichst per Mail oder Fax an den Fachdienst Gesundheit senden.

Schönebeck/Staßfurt - Wer sich im Salzlandkreis mit dem Coronavirus infiziert hat, muss ab sofort selbstständig all seine Kontaktpersonen über das eigene positive Ergebnis des PCR-Tests informieren – und dem Kreisfachdienst Gesundheit „eine vollständige Liste der nach RKI-Kriterien in Frage kommenden Personen“ übersenden, heißt es in einer Mitteilung des Salzlandkreises. Grundlage dafür: Eine neue Allgemeinverfügung.