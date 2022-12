So war der Advent im Kurpark Bad Salzelmen

Schönebeck - Es duftete nach Glühwein, gebrannten Mandeln und Grünkohlpfanne. Auf der Bühne zeigten die in niedliche Weihnachtskostüme geschlüpften Rock’n’Roll-Mäuse ihre Choregraphie zu Ella Endlichs Aschenbrödel-Soundtrack. Das Kettenkarussell drehte seine Runden. Und so langsam brach die Dunkelheit herein am Samstagabend über dem Kurpark in Bad Salzelmen. Dennoch blieb es dank der beschneiten Rasenflächen und vieler Lichtilluminationen, die das Gradierwerk in immer wieder wechselnde Farben hüllte, angenehm hell.