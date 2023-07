Barby - Freilich bedient sich der moderne Mensch einer Wetter-App auf dem Smartphone. Sie zeigt an, wird es sonnig oder wolkig, gibt es Sturm oder gar Gewitter? Auch am vergangenen Sonnabend waren die Organisatoren des Sommerkonzertes geneigt, ihr elektronisches Helferlein zu benutzen. Denn gegen 18 Uhr war leichter Regen angesagt. Und genau zu diesem Zeitpunkt sollte das Konzert im Pfarrgarten beginnen. Ob die Musikveranstaltung bei reichlich Sonnenschein stattfinden konnte?

„Plan B“ wäre der Umzug in die benachbarte Johanniskirche gewesen, wie Pfarrer Björn Teichert sagte und sich dabei an ein Konzert vor einigen Jahren erinnerte. Damals hatte der Himmel absolut kein Einsehen und öffnete alle Schleusen. „Das war auch recht nett in der Kirche. Aber im Freien ist das natürlich viel besser“, so der Pfarrer.

Sommerkonzert: Rundum gelungene Veranstaltung im Pfarrgarten

Und praktischer. Denn bei den Sommerkonzerten kommen auch die lukullisch-sinnlichen Genüsse nicht zu kurz. Die werden von leckeren Rostbratwürsten und Bier bedient, was in einem Gotteshaus nicht so recht passt. Im Garten sitzt das Volk im Schatten alter Bäume und gibt sich dem musikalischen Erlebnis zwischen Johanniskirche, Oberpfarre und Edelhof viel besser hin.

In diesem Jahr hatten die Organisatoren gepokert und waren gelassen geblieben, was die Wettervorhersage betraf. Denn pünktlich zur Prognose der Wetter-App fielen einige Tröpfchen vom Himmel. Doch dabei blieb es auch. Es schien, als hätte Petrus ein Einsehen mit dem Geschehen auf dem alten Klostergelände der Franziskaner. So kam es, dass die Besucher (mal wieder) einen schönen Abend am Busen der sommerlichen Natur verleben durften.

„Schön, was bei euch so alles los ist“, sagte Klaus Weila (l.). Ein Tisch voller vergnügter Gäste aus Calbe war auch mit von der Partie. Foto: Thomas Linßner

Immer geht es bei den Konzerten um handgemachte Musik. Die Organisatoren der evangelischen Kirchengemeinde geben dabei einem Genre den Vorzug: Irish Folk.

Nicht zum ersten Mal stand an dieser Stelle die Folk-Band „Glinde 7“ auf der Bühne. Bei diesem Auftritt machte die Gruppe ihrem Namen in zweierlei Hinsicht Ehre: Glinde 7 ist die Postanschrift, sieben Akteure saßen auf der Bühne. Was nicht immer so ist, aber dem Sound gut tut. Auffällig in dieser Formation ist die Häufigkeit des Namens Koch. Um Gründervater Joachim Koch scharen sich Louisa und Kathrina, die eigentlich Dießner heißt, aber geborene Koch ist.

Heftig beklatscht wurden nicht zuletzt die Stücke der ersten Glinde 7-LP. Darauf findet man solche Klassiker von der grünen Insel wie „Dirty Old Town“, „Whiskey In The Jar“ oder die melancholisch-tragische Ballade „Step It Out Mary“.Die Schaffenszeit von „Glinde 7“ begann 2008 mit nicht öffentlichen Auftritten. Kathrina und Joachim Koch sowie Steffen Simmoneit spielten ursprünglich in der Schönebecker Band „free of charge“.