Schönebeck. - Bei dem Geldautomat der Sparkasse, der am Wochenende in der Welsleber Straße in Schönebeck geknackt worden ist, handelte es sich um eines des neuesten Modelle, wie Stefan König, Abteilungsleiter des Vorstandsstabes bei der Salzlandsparkasse, auf Anfrage mitteilt. Dennoch gelang es den noch unbekannten Tätern, an das Bargeld im Automaten zu gelangen. Dazu brachen sie offenbar in den Jugendclub „Young Generation“ ein, arbeiteten sich von innen durch die Wände und gelangten auf diese Weise schließlich an die Rückseite des Geldautomaten, der außen am Gebäude des Jugendclubs befestigt ist.

