Soziales Spende: Dank der Kunden der Salzlandsparkasse hat Freddy ein neues Zuhause

2800 Euro hat am gestrigen Freitag der Geschäftsstellenleiter Sven Gleisberg der Salzlandsparkasse in Schönebeck als Spende an die Hundepension Sorgenlos übergeben können. Vor Ort konnte er sich davon überzeugen, wofür das Geld eingesetzt wird.