Spritpreise wieder oben: Frust beim Tanken in Schönebeck

Die Idee war super: Mit der gesenkten Energiesteuer sollten die Bundesbürger an der Zapfsäule entlastet werden. Doch die Mineralölkonzerne machen da nicht mit, streichen selbst satte Gewinne ein. Nach nur einem Tag schossen die Preise für Benzin und Diesel schon wieder richtig in die Höhe.

Schönebeck - 1,83 Euro für Benzin, 1,80 Euro für Diesel: Wer am Mittwoch schnell war, konnte vom Tankrabatt profitieren. Denn es blieb beim eintägigen Günstig-Intermezzo. Und das, obwohl die Bundesregierung die Energiesteuer für Benzin um 35,2 Cent und für Diesel um 16,7 Cent gesenkt hatte. Und zwar für drei Monate und nicht nur für einen Tag. Doch auch in Schönebeck stiegen die Preise direkt am 2. Juni um zehn Cent, am 3. Juni um weitere acht Cent an. Was sagen eigentlich die Mineralölkonzerne dazu?