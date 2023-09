Gerade in den letzten spätsommerlichen Tagen bot die Lindenstraße eine willkommene Abkühlung. Rund 20 Bäume stehen in der Straße. Die Stadt möchte die, teils gesunden Linden, fällen, um den Gehweg zu sanieren.

Stadt will 20 gesunde Bäume in Lindenstraße fällen

So sieht die Lindenstraße zurzeit in Bad Salzelmen. Bald könnte es rechts und links der Straße deutlich kahler werden: 20 alte Bäume sollen gefällt werden.

Schönebeck - Wer zu Fuß durch die Lindenstraße in Bad Salzelmen geht, dem wird es sofort auffallen: Der Gehweg ist in einem schlechten Zustand. Er ist ziemlich schmal und an vielen Stellen marode. Baumwurzeln bahnen sich ihren Weg, er wird dadurch uneben. Letzteres möchte die Stadt beheben. Doch das soll auf Kosten der Bäume geschehen: 20, circa 100-jährige Linden, sollen weichen. An den Plänen gibt es viel Kritik.