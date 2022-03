Stadtfest in Schönebeck: Planungen für 800-Jahr-Feier zu teuer?

Diskussion ums Geld: Im Schönebecker Stadtrat wird Kritik an den Planungskosten des Stadtfestes laut.

Schönebeck - Übernächstes Jahr, also 2023, ist es soweit: Schönebeck kann sein 800-jähriges Bestehen feiern. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, so wurde beispielsweise im Rahmen eines Wettbewerbs schon ein Logo auserkoren. Im Stadtrat wurde nun Kritik an den Planungskosten für das große Stadtfest laut.