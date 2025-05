Eine Ausfahrt mit Bürgermeister Sven Hause (r.) machten einige Bürger am Montag mit. Erster Halt war dann an der neuen Anlegestelle an der Saale in Höhe des Freibades von Calbe.

Calbe. - Das Stadtradeln startete am Montag in der kleinen Saalestadt Calbe. Zu der dreiwöchigen Veranstaltung haben sich bislang 13 Teams angemeldet. Darin sind 25 Bürger registriert. Doch es dürften in den nächsten Tagen noch deutlich mehr Fahrer werden. Denn die Herderschule wird mit 105 Schülern und zehn Lehrern ebenso an dem Wettbewerb teilnehmen, kündigte Schulleiterin Mandy Wenzel an, die selbst begeisterte Radfahrerin ist.