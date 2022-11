Stahlschnitt erinnert an Bergbau-Geschichte von Calbe

Am Verschönerungsweg erinnert seit einigen Tagen ein Stahlschnitt an die Zeit, als noch Braunkohle bei Calbe aus dem Boden gefördert wurde. Dazu wurde sogar eine Seilbahn bis an die Saale gebaut.

Der Calbenser Ehrenbürger und Künstler Otto Plönnies hat den Stahlschnitt gestaltet, der an den Bergbau in der Saalestadt erinnern soll. Vor rund 60 Jahren schloss die letzte große Grube ihre Tore und der Bergbau endete hier.

