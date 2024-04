In Welsleben ist der erste Termin für eine mögliche Typisierung und die Möglichkeit ein Leben zu retten. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren kann dabei helfen. Wo die Aktion stattfindet.

Welsleben. - Es ist eine Diagnose, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht: Krebs. Für die 35-jährige Christin Lindemann, alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen, war dies der Fall, als ihr gesagt wurde, dass sie Blutkrebs hat. „Seit Mitte April kämpfe ich gegen Leukämie. Ich benötige dringend eine Stammzellenspende“, erklärt sie. Helfen kann dabei jeder. Voraussetzung ist, dass der mögliche Spender registriert ist. Die DKMS (früher Deutsche Knochenmarkspenderdatei) nennt dafür zwei Optionen.

Kostenlose Registrierung

Die erste Möglichkeit, sich als Spender zu registrieren, wäre sich ein Registrierungsset zuschicken zu lassen. Die zweite Option ist, zu einer Typisierungsaktion vor Ort zu gehen, die von der DKMS gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe durchgeführt wird. Zwei dieser Termine stehen fest. Am heutigen Samstag, 27. April, beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Welsleben oder am nächsten Samstag, 4. Mai, beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Barby. „Eine Registrierung als Stammzellspender ist eine freiwillige Leistung. Ebenso freiwillig ist es für jeden neuen Spender, die Kosten von 50 Euro für die Registrierung selbst zu übernehmen“, schreibt die DKMS. Viele der Spender täten dies bereits, fügt die Organisation hinzu.

Kein Spender wird zur Kostenübernahme verpflichtet. „Wir appellieren an die allgemeine Spendenbereitschaft, um unsere Datei weiter ausbauen und optimieren zu können. Denn jeder Euro hilft uns, noch mehr zweite Lebenschancen zu ermöglichen“, erläutert die DKMS.

Die Typisierung erfolgt mittels eines Wangenabstriches, der Aufschluss darüber gibt, ob die Gewebemerkmale zu denen von Christin Lindemann passen. „Grundsätzlich kann jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registriert werden“, schreibt die DKMS auf ihrer Internetseite. Allerdings gibt es auch Einschränkungen wie neurologische oder psychische Erkrankung. Die DKMS hat auf ihrer Internetseite aufgelistet, welche Einschränkungen es gibt. Christin Lindemann hofft, dass sich viele potenzielle Spender finden lassen.

Die Typisierung kann auch anderen Blutkrebspatienten helfen. „Alle 27 Sekunden erhält irgendwo auf der Welt ein Mensch die Diagnose Blutkrebs“, schreibt die DKMS.

Vor zwei Jahren hatte der Verein Blaue Nase erfolgreich einen Stammzellenspender für den achtjährigen Levi gefunden. Auf ähnliches hofft nun auch Christin Lindemann. Die 35-Jährige bittet: „Lasst euch bitte registrieren und werdet mein Lebensretter.“