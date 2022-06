Startschuss für große Kultursause

Kurzfristig und mit einer Viertel Million Euro haben die vier großen Städte im Salzlandkreis ein riesiges Kulturprogramm aufgestellt. Mit dem „Neustart Kultur“ geht es dieses Wochenende in Staßfurt los.

Ein Sonderstempel des Salzländer Kulturstempels ist an jedem Veranstaltungs-Wochenende zu haben. Das riesige Programm des Kultursommers 2021 haben in ihren Städten jeweils organisiert der Theaterförderverein des Salzlandtheaters mit Stephan Czuartis (von links), die Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH und Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck mit der Geschäftsführerin jeder Organisationen Anita Bader, die Ascherslebener Kulturanstalt mit Matthias Poeschel und der Salzlandkreis mit Vize-Landrat Thomas Michling.

Staßfurt - Nicht viele wissen bisher, was ab diesem Wochenende auf den Bühnen auf sie wartet. Mit Start in Staßfurt wird es jetzt jedes Wochenende ein mehrtägiges, buntes Kulturprogramm in den vier großen Städten des Salzlandkreises geben. Den Startschuss gaben die Organisatoren gestern bei einer offiziellen Zusammenkunft.