Seit 2013 können Grabsteine abgelaufener Grabstätten für die Nachwelt erhalten bleiben. Der Barbyer Kirchbauverein pflegt ein 700 Quadratmeter große Areal auf dem Friedhof. Auch weltliche Steine werden hier aufbewahrt.

Dieser „Gutenberg“ stammt vom Barbyer Druckhaus an der Johanniskirche, das abgerissen wurde.

Barby. - In Zeiten der „Grünen Wiese“ oder der anonymen Bestattung mag sich manch’ Barbyer fragen, wo denn das eine oder andere Grabmal der Vergangenheit hingekommen ist. Bestenfalls holten es die Hinterbliebenen nach Hause, wenn die Liegezeit abgelaufen war, schlechtestenfalls landeten die Steine auf der Kippe.