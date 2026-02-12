Zu wenig Mädchen und Jungen Wird eine Kindertagesstätte nahe Arendsee bereits in wenigen Monaten für immer geschlossen?

Einige Kommunalpolitiker wollen, dass die Einrichtung Kunterbunt Binde bereits am 31. Juli 2026 zum letzten Mal geöffnet ist. Ursprünglich sollte sie bis zum Sommer 2027 im Betrieb bleiben.