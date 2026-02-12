weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Zu wenig Mädchen und Jungen: Wird eine Kindertagesstätte nahe Arendsee bereits in wenigen Monaten für immer geschlossen?

Zu wenig Mädchen und Jungen Wird eine Kindertagesstätte nahe Arendsee bereits in wenigen Monaten für immer geschlossen?

Einige Kommunalpolitiker wollen, dass die Einrichtung Kunterbunt Binde bereits am 31. Juli 2026 zum letzten Mal geöffnet ist. Ursprünglich sollte sie bis zum Sommer 2027 im Betrieb bleiben.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 12.02.2026, 20:43
Im Juli 2023 wurde in Arendsee für den Erhalt der Kita Binde demonstriert.
Im Juli 2023 wurde in Arendsee für den Erhalt der Kita Binde demonstriert. Foto: Christian Ziems

Binde. - Der Stadtrat der Einheitsgemeinde wird sich am Dienstag, 24. Februar, mit der Kita Binde beschäftigen. Es geht um die Frage, ab wann diese Einrichtung geschlossen ist.