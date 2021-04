Straßen-Sperrungen in Schönebeck: Friedrichstraße, Böttcherstraße, Jahnstraße, Dr. Lohmeyer Straße

Schönebeck

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich in den nächsten Tagen auf viele Einschränkungen in Schönebeck einstellen. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Die ersten Sperrungen starten bereits am 26. April 2021.

Friedrichstraße

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs (Volksstimme berichtete) ist eine Sperrung des Verkehrsknotens Friedrichstraße / Am Malzmühlenfeld / Moskauer Straße ab heute bis voraussichtlich 12. Mai notwendig. Die Fahrtrichtung Moskauer Straße auf der Friedrichstraße in Richtung Bahnbrückental sowie Richtung Am Malzmühlenfeld bleibt frei.

Jahnstraße

Im Zeitraum zwischen Montag (26.04.21) bis zum 7. Mai 2021 wird die Jahnstraße für die Dauer von höchstens drei Tagen gesperrt.

Dr.-Lohmeyer-Straße

Ab 26.04.21 soll der Knotenpunkt Dr.-Lohmeyer-Straße / Lindenstraße teilweise gesperrt werden. Die Anfahrt zum Ameos-Klinikum, so die Stadt, sei über die Lindenstraße und Gretnitzer Straße weiterhin möglich.

Böttcherstraße

Ab Mittwoch, 28. April, wird die Böttcherstraße in Richtung Felgeleber Straße halbseitig gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich zwischen den Hausnummern 58 und 59.