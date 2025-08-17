Gleich zwei Abteilungen des MTV Welsleben konnten sich über großzügige Unterstützung freuen. Während die Boxabteilung eine Spende der EMS erhielt, wurde die E-Jugend von den SWS mit neuer Ausrüstung versorgt.

Abteilungsleiter Chris Becker (v.l.), Emily Röseler vom EMS Kundenservice Staßfurt und Boxtrainer Rachide Yiyenga mit den jungen Boxern.

Welsleben. - Die Kinderboxabteilung des Sportverein MTV Welsleben durfte sich vor kurzem über eine besondere Spende freuen. Vertreter der Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) kamen in die Welsleber Sporthalle und das nicht mit leeren Händen: Sie hatten einen symbolischen Scheck im Gepäck. Ganze 650 Euro fließen nun in die Kasse der jungen Faustkämpfer.