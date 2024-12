Was hat sich im Wohnungsbereich in Schönebeck getan? Welche Vorhaben konnten umgesetzt werden? Was ist der Plan für 2025? Die Volksstimme hat bei SWB, WBG und GWG nachgefragt.

Der Neubau am Stadtfeld 22 in Schönebeck: die größte Baustelle der WBG in diesem Jahr steht kurz vor der Fertigstellung.

Schönebeck. - Wohnen und Vermieten in Schönebeck liegt in erster Linie in den Händen der drei großen Vermieter im Stadtgebiet. Die Städtische Wohnungsbau GmbH (SWB), die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) und die Gemeinnützigen Schönebecker Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) haben zusammengenommen rund 7.000 Mieter. Alle drei Vermieter blicken zufrieden auf das auslaufende Jahr zurück. Die Volksstimme fragte nach, welche Projekte 2024 fertiggestellt wurden und welche Pläne für 2025 in Angriff genommen werden sollen. Für die SWB antwortete der Prokurist Marco Lindner, Vorstandsmitglied Matthias Goldschmidt für die WBG und von der GWG deren Vorstandsvorsitzender Uwe Nachsel.