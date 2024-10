Der Tag der Unternehmen in Schönebeck wird bei Laserpunkt im Grundweg eingeläutet. Und das aus gutem Grund: Die Firma hat in diesem Jahr ein Jubiläum.

Tag der Unternehmen in Schönebeck wird am Wochenende bei Laserpunkt eröffnet

Thomas Misch ist seit 20 Jahren bei Laserpunkt in Schönebeck.

Schönebeck. - Luftschlangen, Papierhüte, eine riesige Torte und im Zentrum das Geburtstagskind, das sind Assoziationen zu Geburtstagen. Kaffee, so verspricht Laserpunkt-Geschäftsführer Thomas Moy, wird es geben. Am 19. Oktober hat er mit seinem Unternehmen doppelten Grund zur Freude. Laserpunkt wird 20 Jahre alt und der Tag der Unternehmen in Schönebeck wird im Grundweg auf dem Firmengelände eröffnet.