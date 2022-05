Tannenwäldchen in Schönebeck: Nicht nur „Nadia“ ist schuld

Schönebeck - Das Tannenwäldchen am Solepark lädt ein, zu einem gemütlichen Spaziergang. Dieser Tage wäre jeder Promenierer gut beraten, dies zu unterlassen. Das Sturmtief, das am Wochenende auch das Land Sachsen-Anhalt ordentlich durchgewirbelt hatte, verschonte auch den Salzlandkreis nicht. Während in der Stadt wenig davon zu bemerken war, hat das kleine Tannenwäldchen am Solepark beträchtliche Schäden genommen. Doch warum ist das Tannenwäldchen so hart betroffen?