Taxi: Wenn Corona mit durch Schönebeck fährt

Abstand, Maske und Impfung sind die Schlagworte gegen die Pandemie. Besonders kniffelig wird, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Was Taxiunternehmen in Schönebeck tun, um ihre Fahrer zu schützen.

Thomas Heiecks Fahrer sind geimpft und geboostert, was ein Mindestmaß an Sicherheit gibt.

Schönebeck - Ob schwarz, rot oder gelb Taxis gehören in der Welt zum Städtebild dazu. Mancherorts sind sie sogar als Sehenswürdigkeiten Teil der Städterundfahrten. In der Corona-Pandemie bleiben sie Transportmittel und Teil des öffentlichen Nahverkehrs ein Teil des Stadtbildes. Doch werden sie entsprechend geschützt. Gerade der direkte Kontakt mit den Fahrgästen bürgt die Gefahr einer Infizierung. Dabei ist die Taxibranche einem Wandel unterworfen. Inzwischen sind die Unternehmen breiter aufgestellt und bieten neben der normalen Fahrt auch Krankentransporte an.