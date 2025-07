Schlafen im alten Bahnhof von Bad Salzelmen? Oder in einer Ferienwohnung mitten in Schönebeck? Oder vielleicht doch in einem idyllischen Tiny House in Plötzky? Die Zahl der über Airbnb gebuchten Unterkünfte steigt - auch im Salzlandkreis.

Schönebeck/Plötzky. - Vögel zwitschern in den Bäumen am Pfeiffers See in Plötzky, während Familie Bollmann aus Dresden das letzte Gepäck aus dem Auto lädt. Rucksäcke, Taschen und Co. landen erstmal auf dem Boden vor dem gemütlichen Tiny House, in dem die dreiköpfige Familie zwei Nächte verbringen wird. Gefunden haben sie die Unterkunft auf der Vermittlungsplattform Airbnb. Denn auch in Schönebeck und Umgebung nutzen Gastgeber die digitale Vermittlung, um Ferienhäuser, Bungalows oder eben ein Tiny House an Reisende und Touristen zu vermieten.