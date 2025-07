In der kommenden Woche soll die zweite Behelfsbrücke über den Damschakeplatz geschoben weden. Am 1. August soll auf der Südseite ein Geh- und Radweg freigegeben werden.

Im Juli 2025 wurde die erste von zwei Behelfsbrücken für den Magdeburger Ring am Damaschkeplatz eingeschoben. In der nächsten Woche folgt nun die zweite.

Magdeburg. - Die zweite Behelfsbrücke des Magdeburger Rings über den Damaschkeplatz, als vorläufiger Ersatz für die abgerissene Ringbrücke, wird kommende Woche eingeschoben. Im Zuge des Baufortschritts wird am 1. August 2025 unter den Brücken ein Geh- und Radweg auf der Südseite mit einer Breite von rund 3,50 Metern freigegeben. Darüber hat die Stadtverwaltung am Freitag (25. Juli 2025) informiert.

Die bisherige Querung des Magdeburger Rings, die die Stadtverwaltung für den Fuß- und Radverkehr kurzfristig geschaffen hatte, wird am 4. August geschlossen und anschließend zurückgebaut.

Straßenbahnen fahren erst später wieder

Parallel dazu erfolgen nach dem Einschub der zweiten Behelfsbrücke die Anschlussarbeiten an die Fahrbahn. Ziel ist weiterhin, dass ab dem 11. August die Behelfsbrücken in beide Richtungen jeweils einspurig befahrbar sind. Dann wird auch die gesamte Fläche unterhalb der Brücke freigegeben.

Da sich jedoch die Fahrdrahtmontage für die Straßenbahnen verzögert, können Straßenbahnen voraussichtlich ab Ende August wieder über den Damaschkeplatz fahren.

Die erste Behelfsbrücke wurde am 11. Juli 2025 erfolgreich eingeschoben. Zuvor erfolgten die Anlieferung der Bauteile und kleinere Ausbesserungs- und Anpassungsarbeiten an den Widerlagern. Die beiden Stahlbrücken werden jeweils eine nutzbare Breite von 3,50 Metern und eine Gesamtlänge von etwa 70 Metern haben. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 19. Juni dem Bau der Behelfsbrücken mit einem Investitionsvolumen von rund 4,5 Millionen Euro zugestimmt.

Die einsturzgefährdeten Brückenbauwerke am Damaschkeplatz waren innerhalb weniger Tage mit acht Baggern im 24-Stunden-Takt abgerissen worden.