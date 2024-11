Tödlicher Unfall an Silvester in Schönebeck: Fahrer verurteilt

Auf der Friedrichstraße in Schönebeck kam es Silvester 2022 zu einem Unfall, bei dem ein 42-Jähriger ums Leben kam. Der Prozess gegen einen Autofahrer aus Berlin, der den Unfall verusacht haben soll, wurde am Landgericht in Magdeburg neu aufgerollt.

Schönebeck/Magdeburg. - Fast zwei Jahre sind nun seit der tragischen Silvesternacht 2022 vergangen, bei der ein 42-jähriger Schönebecker auf der Friedrichstraße von dem Auto eines Berliners erfasst wurde und an seinen Verletzungen verstarb. Nachdem der inzwischen 63-jährige Fahrer des Wagens bereits im August vergangenen Jahres in erster Instanz im Amtsgericht Schönebeck verurteilt worden war, wurde am Dienstag am Magdeburger Landgericht der Prozess aufgrund eingelegter Rechtsmittel der Verteidigung wieder aufgerollt.