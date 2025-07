Kulturschock in Zens: Familiäre Stimmung statt volle Stadien. Zwei entgegengeetzte Welten treffen beim Flag Footballtraining einer Grundschule aufeinander.

Zens. - Seit knapp einem Jahr trainieren insgesamt 22 Kinder der Grundschule „Friedrich Loose“ in einer in Deutschland noch ziemlich unbekannten Sportart: Flag Football. Doch was ist das eigentlich? Im Grunde genommen ist Flag Football eine ähnliche Sportart wie American Football – jedoch mit einem wichtigen Unterschied: Körperkontakt ist nicht erlaubt.