Stadt trauert um Anders Nyborg

Schönebeck (ok) l Mit großer Betroffenheit hat die Stadt Schönebeck vom Tod des Künstlers Anders Nyborg Kenntnis bekommen. Er wäre am vergangenen Donnerstag 87 Jahre alt geworden. Nyborg ist eng mit der Elbestadt verbunden: Er hat die Salzblume geschaffen. Darüber informierten am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) und der Vorsitzende des Elbuferfördervereines, Martin Hennig.

Anders Nyborg war ein international bekannter und renommierter Maler und Bildhauer und wurde 2014 gemeinsam mit dem Architekten Karl-Friedrich Gehse mit dem Rathauspreis der Stadt Schönebeck ausgezeichnet. Er schuf die über die Landesgrenzen hinaus bekannte Skulptur am Elbufer, die inzwischen wohl jeder Elbschiffer kennt – die Salzblume, mit 16,40 Metern sein größtes öffentliches Werk. Sie wurde 1997 enthüllt.

Er war Autodidakt

Anders Nyborg, Sohn eines Architekten und einer Bildhauerin, war Autodidakt, einer, der glaubte, dass man alles, was man sich vornimmt, erreichen kann. Durch Gespräche, Skizzen und Modelle wurden seine Ideen gemeinsam mit den Akteuren vor Ort erarbeitet. Viele Gesprächsrunden fanden statt, daher sagte der Künstler nach seiner Auszeichnung mit dem Rathauspreis im Jahre 2014, er habe diese nicht verdient, zumindest nicht allein. „Eine solche Skulptur entstehe nur, wenn viele Menschen mit Herzblut mitwirken.“