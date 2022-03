Am 1. April haben Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren die Chance, sich typisieren zu lassen, und damit einem Kind das Leben zu retten. Was müssen sie tun?

Schönebeck - Handballer Philipp Weber hat seine Teilnahme zugesagt, wenn die Blaue Nase e.V. zum sechsten Mal in den letzten acht Monaten nach einem geeigneten Stammzellenspender sucht. Am Freitag, 1. April, wird der Verein „Blaue Nase e.V.“ in Schönebeck eine von drei geplanten Aktionen durchführen, um einen passenden Spender für Levi zu finden. Was ist „die Blaue Nase“?

Registrieren kann sich jeder Erwachsene zwischen 17 und 55 Jahren in der Zeit von 12 bis 16 Uhr direkt vor dem dann wiedereröffneten Edeka Markt im Salz Center. Marktleiterin Alexandra Pikulla sicherte im Vorfeld zu, dass für das leibliche Wohl in Form von Speisen und Getränken gesorgt sein wird. Die Feuerwehr der Stadt Schönebeck wird hinter dem Grill stehen.

Blaue Nase

Der Hilfsverein „Blaue Nase“ wurde 2019 gegründet. Eine Hilfsaktion wie jene für Levi ist bereits die sechste Maßnahme in den letzten acht Monaten, um einem an Krebs erkrankten Kind zu helfen. Bei den fünf vorherigen ist jeweils ein passender Spender gefunden worden. „Unsere Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Familie in der schweren Zeit“, betont der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Roger Altenburg.

Die Krebserkrankung eines Kindes belastet jede Familie emotional sehr stark, deswegen kümmert sich der Verein im Schwerpunkt um die gesamte Familie.

Wahrgenommen wird der Verein allerdings verstärkt durch Hilfsaktionen wie diese. Inzwischen ist der Verein deutschlandweit aktiv und kommt nun erstmals nach Schönebeck auf der Suche nach einem Spender.