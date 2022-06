Ukraine-Krieg: Warum geflüchtete Familie schnell Arbeit finden will

91 Menschen aus der Ukraine sind zurzeit in Eggersdorf (Salzlandkreis) untergebracht. Die meisten Menschen wollen schnell in eigene Wohnung und selber Geld verdienen.

Familie Polishchuk aus Dnipropetrowsk, ist froh, in Eggersdorf ein vorübergehendes Zuhause gefunden zu haben. Die gebürtige Ukrainerin Irena Hauer (Zweite von rechts) hilft beim Übersetzen.

Eggersdorf - Ordnungsamtsleiter Andreas Pluntke ist ein gefragter Mann im Sport- und Freizeitzentrum Eggersdorf. Ein Ukrainer möchte von ihm wissen, wo und wie Platz für seine Familie ist. Pluntke hört sich alles geduldig mithilfe eines Übersetzungsprogramm an und erklärt dem Mann, wo Wohnungen zur Verfügung stehen. In Schönebeck hat eine Firma Sachspenden gesammelt und in die Ukraine gebracht.