In Calbe hat der Abriss des östlichen Bahnhofs begonnen. Hier soll ein moderner Schnittpunkt entstehen.

Calbe l Als das Bahnhofsgebäude am östlichen Stadtrand in Calbe eröffnet wurde, waren Pferde noch das bestimmende Transportmittel auf den Straßen an der Saale. 1894 wurde das große Backsteingebäude an der Bahnstrecke in Betrieb genommen.

Doch erst gut 36 Jahre später erhielt der Bahnhof die Bezeichnung Calbe Ost. Schon in den 1930er Jahren wurde die Strecke elektrifiziert. Nach dem Krieg wurden die Oberleitungen wieder abgebaut. Erst gut zehn Jahre nach Kriegsende wurde die Strecke ein zweites Mal elektrifiziert. Das ist sie bis heute.

Backsteinbau verschwindet

Doch nun, mehr als einhundert Jahre nach dem Bau des Bahnhofes muss der Backsteinbau im norddeutschen Stil weichen und Platz machen für die Zukunft. In der vergangenen Woche haben die Abrissarbeiten begonnen. Der Bahnhof Ost, den täglich rund 400 Einwohner nutzen, um von hier mit dem Massenverkehrsmittel Bahn zur Arbeit zu kommen, soll für das 21. Jahrhundert umgebaut werden.

Das alte Bahnhofsgebäude soll dabei ebenso verschwinden wie die benachbarten Bauten der Bahn. Seit Jahrzehnten werden die Gebäude nicht mehr benötigt. Die Eingänge stehen zum Teil offen oder sind verschlossen worden. Während früher an den größeren Bahnhöfen Gaststätten auf den Reisenden warteten, gibt es dies heute nur noch in Großstädten. Das Reisen ist schneller geworden.

1,6 Millionen für Umbau

Rund 1,6 Millionen sollen in den Umbau des Bahnhofes fließen, um daraus eine moderne Schnittstelle zwischen individuellem und Massenverkehr zu machen. Mit knapp einer Million Euro beteiligt sich der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt an dem Umbau. Das Unternehmen organisiert den Nahverkehr im Land und bestellt die Züge dafür auf den Strecken.

Um die Bahn als Transportmittel attraktiv zu machen, muss sich auch die Bahnhofslandschaft verändern und an die neue Zeit anpassen. Das soll mit dem Umbau passieren. Jede Menge Parkplätze sollen am Bahnhof gebaut werden. Darunter sollen sich auch Stellplätze mit elektrischen Ladesäulen befinden. Hier sollen die Fahrer von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ihr Auto bequem aufladen können, solange sie mit der Bahn unterwegs sind.

Parkplätze für Auto und Rad

Doch auch an Radfahrer wird gedacht und es werden hier jede Menge Abstellplätze gebaut werden, kündigte Bürgermeister Sven Hause an. Der Bahnhof soll sowohl für die Aus- als auch für die Einpendler attraktiv werden. Nicht nur in andere Städte pendeln die Menschen aus der Saalestadt täglich beruflich aus. Es kommen auch nicht wenige, um in der Stadt zu arbeiten.

Das Vorhaben wird zudem vom Landkreis als auch vom Land finanziell unterstützt. In diesem Jahr soll vor allem der Abriss der Gebäude erfolgen. Die Bahn hat den Bahnhof bereits modern umgebaut. Moderne Bahnsteige zeigen dies. Nun kommt die Infrastruktur auf kommunaler Ebene.

Tiefbauarbeiten im Frühjahr 2020

Im kommenden Frühjahr soll der Startschuss für die notwendigen Tiefbauarbeiten erfolgen, kündigte die Stadtverwaltung nun an. Etwas mehr als ein Jahr, so die vorläufige Planung, sollen die Bauarbeiten bis zur Fertigstellung dauern. Mitte 2021 soll die Zukunft dann am Bahnhof Calbe Ost beginnen und die Bürger hier eine der modernsten Schnittstellen zwischen Straße und Schiene vorfinden, sieht der Zeitplan vor.