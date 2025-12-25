Nächster Rückschlag für das südliche Stadtzentrum Magdeburgs: Wieder schließt eine Lokalität ihre Türen. Was sind die Gründe?

Magdeburg. - Der Hasselbachplatz war über Jahre das Herz des Magdeburger Nachtlebens. Doch dieses Herz schlägt immer leiser: Nach dem Ende beispielsweise von Escape und Kartell und Kündigung für das Flowerpower schließt nun mit einer letzten Veranstaltung eine weitere Location.