Umbau des kleinen Rathauses in Calbe (Saale) soll beginnen - Polizei profitiert ebenfalls

Im kommenden Jahr soll der Umbau des kleinen Rathauses beginnen. Der Stadtrat will hier rund 1,3 Millionen Euro ausgeben, auch damit die Verwaltung ohne Barrieren von den Bürgern erreicht werden kann.

Calbe - Über das neue Städtebauförderprogramm des Landes will die Saalestadt das kleine Rathaus im kommenden Jahr beginnend, umbauen. Das Verwaltungsgebäude, in dem neben dem Einwohnermeldeamt auch die Polizei mit den Regionalbereichsbeamten ihren Sitz hat, ist für Bürger, die keine Treppen steigen können, kaum erreichbar. Über den Mängelmelder beschwerte sich kürzlich ein Einwohner, der sich einen neuen Personalausweis ausstellen lassen wollte und die Treppen in die Behörde nicht überwinden konnte. Eine Mitarbeiterin habe die notwendigen Unterschriften dann auf der Straße von ihm geholt.