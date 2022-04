Umweltvergehen in Plötzky bei Schönebeck? Pfeiffers See erneut im Fokus

Noch ist die Messe nicht gelesen. Zumindest nicht offiziell. Die Causa „Pfeiffers See“ in Plötzky steht noch einmal auf der Tagesordnung heimischer Politiker. Doch die Stadt hat in dem Gebiet noch deutlich mehr zu tun.

Kehrt jetzt eindlich Ruhe ein am Pfeiffers See? Die Debatten hatten zwischenzeitlich die lokale Politik tief gespalten und bei Anwohnern für öffentliche Auseinandersetzungen gesorgt.

Plötzky - Herrscht bald endlich Klarheit? Zumindest für eine Gruppe am Pfeiffers See in Plötzky dürften die neusten Ereignisse rund um den Wohnbau-Streit das Ende eines unrühmlichen Kapitels bedeuten. Ob das Thema nun gänzlich von der Tagesordnung verschwindet?