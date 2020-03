Bei einem Unfall nahe Scharz sind am Freitag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Symbolfoto: Anja Guse

Bei einem Unfall zwischen Schwarz und Patzetz sind drei Menschen verletzt worden - eine 80-jährige Frau sogar schwer.

Schwarz/Patzetz (dt) l Bei einem Unfall auf der L63 zwischen Schwartz und Patzetz in Höhe Abfahrt Colno wurden am Freitag drei Personen zum Teil schwer verletzt. Den Polizeiangaben nach befand sich ein 62-Jähriger gerade als Linksabbieger im Abbiegevorgang. Ein 80-Jähriger nährte sich aus Richtung Groß Roseburg kommend und setzte aufgrund des langsam vor ihm fahrenden Zeugen zum Überholen an. Dabei stießen die beiden Autos zusammen.

Beide Fahrer wurden beim Aufprall verletzt, die 80-jährige Beifahrerin des überholenden Fahrzeuges sogar schwer. Sie wurde durch einen Rettungshubschrauber in einen Klinik nach Halle ausgeflogen.